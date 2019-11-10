РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Подольский ансамбль народного танца «Рассвет» получил гран-при на IV Международном грантовом хореографическом конкурсе «Невский проспект» в Санкт-Петербурге, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Санкт-Петербурге с 8 по 10 ноября проходил IV Международный грантовый хореографический конкурс «Невский проспект», который собрал лучшие коллективы России и Эстонии. Городской округ Подольск представил народный коллектив «Ансамбль народного танца «Рассвет» Дома культуры «Металлург». В конкурсной программе были представлены 106 разнообразных танцев.

«По итогам конкурса «Рассвет» стал обладателем гран-при, лауреатом I степени в номинации «Народный танец. 13-15 лет», а солисты ансамбля Иван Кузнецов и Михаил Романов стали лауреатами I степени в номинации «Народный танец. 13-15 лет. Дуэт». Также ансамбль получил специальный диплом «За сохранение традиций народного танца»», - говорится в сообщении.

Вместе с основным составом ансамбля «Рассвет» в хореографическом конкурсе принял участие коллектив-спутник ансамбля, который стал лауреатом II степени в номинациях «Народный танец. 10-12 лет» и «Стилизация народного танца. 10-12 лет».