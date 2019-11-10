РИАМО - 10 ноя. В рамках проекта «Субботы московского школьника» в столичных вузах и школах 16 ноября пройдут бесплатные занятия, учащиеся узнают больше о ракетно-космической технике, побеседуют с дипломатом, посетят виртуальную экскурсию, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Место: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Адрес: Госпитальный переулок, дом 10. Время проведения: 10:00–11:30. Школьникам расскажут об отрасли полимерных композиционных материалов. На примере ракетно-космических конструкций ребята смогут увидеть, в чем состоят преимущества композитов перед традиционными металлами и сплавами», — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на занятие можно по ссылке.

В Московской международной школе в 10:00-12:00 пройдет встреча с чемпионкой Европы, игроком московской команды «Профессиональный баскетбольный клуб «МБА» Вероникой Варламовой. Зарегистрироваться можно по ссылке.

В Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова с 14:00 до 15:30 школьники смогут узнать о создании масштабной выставки картин художника Василия Поленова в Третьяковской галерее. У них также будет возможность совершить виртуальную экскурсию по экспозиции. Регистрация.

Член президиума совета молодых дипломатов МИД России Алексей Деденкулов на встрече в Дипломатической академии МИД России расскажет о дипломатических традициях разных стран, актуальных вопросах международной политики, роли России в мире. Встреча пройдет с 15:45 по 17:15, регистрация.

Лекция о технологиях программирования пройдет в 16:30-18:30 в МГУ. Зарегистрироваться можно по ссылке.