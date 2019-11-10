РИАМО - 10 ноя. В микрорайоне №8 Одинцова после реконструкции снова заработал стадион, на нем теперь есть искусственное поле и электронное табло, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ремонтные работы проходили по областной программе «Спорт Подмосковья». Стадион на улице Солнечной открыл глава городского округа Андрей Иванов. После ремонта там появились искусственное поле, профессиональное освещение и электронное табло. Также там отремонтировали трибуны, раздевалки, скамейки запасных, беговую дорожку, зону воркаута.

«Теперь в 8-ом микрорайоне есть современный футбольный стадион, а также две хорошие площадки: ГТО 12 на 13 метров и многофункциональная 15 на 30 метров», — отметил Иванов.

По его словам, две трети денег в реконструкцию вложила область, треть – городской округ. На стадионе будут не только заниматься спортом, но и проводить городские праздники.

Капитан местной команды «Выборг» Артур Гарибян отметил, что футболисты давно ждали новое поле.

«Раньше занимались на Баковке, стадиону там много лет, и газон уже не в лучшем состоянии. Это поле — хорошая замена, теперь мы будем тренироваться здесь», — сказал спортсмен.

В рамках открытия стадиона состоялся товарищеский матч по футболу среди воспитанников 2006 года рождения школ Старого Городка и Одинцова. Также для юных участников торжественных мероприятий была организована сдача норм ГТО, а для людей в возрасте в рамках программы «Активное долголетие» прошел мастер-класс на тренажерах.