РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В подмосковном Подольске провели первую встречу польского клуба, на которой рассказали об известных отечественных поляках, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор встречи Валерий Туроверов.

Первая встреча польского клуба в округе проходила в воскресенье в Московском областном колледже информации и технологий. В мероприятии приняли участие горожане, интересующиеся культурой Польши, а также жители, имеющие польские корни и проживающие ранее в данной стране.

«Идея организовать подобный клуб к нам пришла давно, но реализовать ее мы смогли только сейчас, так как интерес к данной стране стал увеличиваться. Во многом этому поспособствовало открытие Польского центра в Подольске, в котором с марта все желающие могли изучать историю, культуру и язык Польши. Первая встреча клуба была посвящена празднику Дню независимости Польши, который отмечается 11 ноября. В ходе мероприятия участники рассказали об истории этой страны, а также об известных поляках в России и мире», - сказал Туроверов.

Он добавил, что встречи клуба будут проходить регулярно - 1 раз в каждые 2 месяца. Всего в мероприятии приняли участие 15 человек.

«В преддверии праздника мы желаем полякам всего самого доброго и чтобы между нашими странами развивалось и крепло сотрудничество»,- заключил он.