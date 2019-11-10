РИАМО – 10 ноя. Телеведущий Леонид Якубович посетовал, что его замучили преувеличенные слухи о его проблемах со здоровьем, сообщает kp.ru.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что Якубович обратился в больницу из-за проблем со здоровьем, ему сделали операцию и поставили кардиостимулятор.

«Меня хоронят не первый раз. Даже уже неинтересно комментировать», — сказал Якубович.

Он добавил, что утром в воскресенье был на тренировке по теннису. Этим видом спорта он начал заниматься четыре года назад по рекомендации врачей, так как это полезная нагрузка на сердце.

«Напишите так, что меня из реанимации на носилках доставили сразу на теннис, на тренировку. Я встал и пошел играть», — пошутил телеведущий.

Якубович добавил, что недавно его «сделали инвалидом» из-за ушиба колена, до этого были новости о сердечных приступах. Сам он в интернете не сидит, но знает о слухах от своей дочери. Однако семья ведущего считает, что подобные домыслы — хорошая примета.