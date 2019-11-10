РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. В подмосковных Люберцах 7 декабря пройдет III окружной фестиваль-конкурс «Магия танца», участие в фестивале платное, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецкого дворца культуры.

«Седьмого декабря в Люберецком дворце культуры пройдет наш традиционный III окружной фестиваль-конкурс хореографического искусства «Магия танца». Приглашаем вас принять участие», - говорится в сообщении.

Участие в фестивале платное. Подробности можно узнать в положении о фестивале в группе Люберецкого дворца культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Мы желаем всем удачи в предстоящем большом фестивале-конкурсе», - заключается в сообщении.