РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В подмосковном Подольске пожарные ликвидировали возгорание в автомобиле на Пионерской улице, в результате пожара никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

В воскресенье в 00:25 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о возгорании транспортного средства на улице Пионерская у дома №2.

«Пожарные прибыли в 00:29 и по прибытии увидели, что в автомобиле горел моторный отсек. В 00:35 огнеборцы ликвидировали открытое горение, а в 00:38 – ликвидировали его последствия. В результате пожара никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.