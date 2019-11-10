РИАМО – 10 ноя. Минюст России разрабатывает законопроект «О взыскании», согласно документу, звонки от роботов могут приравнять к звонкам от сотрудников банков или коллекторов, и должники смогут ограничить число таких звонков, сообщает в воскресенье РБК.

«В законе «О взыскании» могут появиться понятия «автоматизированный интеллектуальный агент» и «робот-коллектор». К ним будут относить инструменты для отправки голосовых сообщений, а также системы, которые способны «генерировать речь и поддерживать произвольные сценарии разговоров с должниками или иными лицами», — говорится в сообщении.

Звонки от роботов-коллекторов будут считаться непосредственным взаимодействием с должником. Он сможет ограничить звонки от коллекторов в рабочие дни до 8 часов утра и после 22 часов, а в выходные – с до 9:00 и после 20:00.

Кроме того, заемщик сможет ограничить то, как часто ему будет звонить робот. Такие ограничения сейчас действуют только в отношении звонков от людей – представителей кредитора или коллекторского агентства.

Представители Минюста России подтвердили, что в ведомстве идет работа над проектом.