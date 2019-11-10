РИАМО - 10 ноя. В Москве на Нахимовском проспекте столкнулись такси и рейсовый автобус, в ДТП пострадали четыре человека, обстоятельства аварии выясняются, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«По адресу: Нахимовский проспект, дом 33/2, в 13:10 маршрутное такси совершило столкновение с рейсовым автобусом. В результате ДТП, по предварительным данным, четыре человека пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.