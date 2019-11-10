РИАМО - 10 ноя. В 2019 году интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) составит четыре минуты, такт движения ускорится на 20%, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

«Второй очередью (МЦД – ред.) мы будем создавать дополнительные станции, дополнительные переходы и так далее. И так, как мы сделали на МЦК: мы его запустили, а затем шло и идет до настоящего времени постоянное улучшение, в том числе изменение тактового движения. В этом году мы на МЦК переходим на четыре минуты, казалось бы, ну что там одна минута, а это 20% ускорения такта движения», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Московское центральное кольцо длиной 54 километра проходит по 26 районам столицы. Всего на МЦК 31 транспортно-пересадочный узел, с которых можно совершить пересадку на 23 станции метро и десять пересадок на девять пригородных направлений, а также наземный общественный транспорт.

Самой популярной станцией по итогам первого полугодия 2019 года стала станция МЦК «Площадь Гагарина», которую ежедневно выбирают 44 тысячи пассажиров. На втором и третьем местах — «Кутузовская» и «Ботанический сад». Этими станциями пользуются 28,8 тысячи и 27,1 тысячи пассажиров соответственно.