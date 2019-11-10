РИАМО - 10 ноя. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что он порезал пальцы женщине, пытаясь отнять у нее сумку на Загорьевской улице, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он напомнил, что 8 ноября неизвестный на Загорьевской улице, угрожая женщине предметом, похожим на нож, попытался отнять у нее сумку. Потерпевшая оказала сопротивление, и злоумышленник скрылся. Женщину с резаными ранами пальцев левой кисти доставили в медучреждение. После оказания помощи ее отпустили.

«В 15:15 9 ноября по адресу: улица Загорьевская, дом 29, <…> задержан мужчина 1960 года рождения, неработающий, который изобличен в совершении данного преступления», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.