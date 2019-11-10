РИАМО - 10 ноя. На Зеленодольской улице в столице двое безработных мужчин напали на двух женщин, злоумышленники отняли у потерпевших деньги и мобильные телефоны, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 9 ноября в 15:10 в службу «02» сообщили о разбойном нападении на Зеленодольской улице, 29-1.

«Прибывшими на место <…> (полицейскими – ред.) задержаны безработные мужчины 1998 и 1997 годов рождения, которые изобличены в том, что в 15:00 по указанному адресу, угрожая предметами, похожими на пистолет и электрошокер, двум безработным женщинам 1983 и 1990 годов рождения открыто похитили у одной из них денежные средства в размере 4,5 тысячи рублей, сотовый телефон, у другой – два сотовых телефона», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для одной потерпевшей материальный ущерб составил 5,5 тысяч рублей, для другой – 7,5 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.