РИАМО - 10 ноя. Уголовное дело возбудили по факту ранения мужчины на Энергетической улице в столице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В 00:59 9 ноября в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним нарядом скорой медпомощи в 00:15 с адреса: улица Энергетическая, дом 4, мужчины 1984 года рождения, неработающего, и госпитализации в реанимационное отделение с проникающим колото-резаным ранением живота», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.