РИАМО - 10 ноя. Днем в воскресенье в столице местами ухудшилась видимость, наблюдается морось, атмосферное давление остается повышенным, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В полдень в столице сохранялась сырая и пасмурная погода. Относительная влажность воздуха повышенная, и местами отмечаются ухудшение видимости и морось», — говорится в сообщении.

Температура продолжает повышаться, в полдень на ВДНХ она составила 6,9 градуса. В других районах города температура отличается на десятые доли градуса.

Средняя скорость ветра составляет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное и составляет 753 миллиметра ртутного столба.