РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. В Балашихинском родильном доме в микрорайоне Саввино 15 ноября состоится праздник, посвященный Международному дню недоношенных детей, мероприятие начнется в 11:00, сообщается на официальном сайте медучреждения.

«Пятнадцатого ноября в 11:00 приглашаем семьи с детьми, рожденными раньше срока в стенах Балашихинского родильного дома, на праздник, посвященный Международному дню недоношенного ребенка. Пусть серьезность и суета этого мира хотя бы на один день отступит на задний план и мы снова встретимся вместе, будем радоваться и улыбаться», – говорится в сообщении.

Праздник проведут по адресу: микрорайон Саввино, улица Саввинская дом №15.

В Балашихинском роддоме предоставляются все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.

В медучреждении располагаются родовое и послеродовое отделения, отделение патологии беременности, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение анестезиологии и реанимации, лучевой диагностики, гинекологическое отделение, женская консультация.

Первое празднование Международного дня недоношенных детей состоялось в Вене в 2009 году. В этот день профессора университетской клиники Арнольд Поллак и Ангелика Бергер запустили в небо одновременно 500 белых шаров, соответственно числу недоношенных детей, которые родились в Вене в течение года.

«День белых лепестков» – так еще называют Всемирный день недоношенных детей, подчеркивая особенную хрупкость и незащищенность малышей, которые торопились увидеть мир и появились на свет раньше срока.