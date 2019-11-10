РИАМО - 10 ноя. В центрах «Мои документы» 11-17 ноября пройдут бесплатные мастер-классы, лекции и семинары, на которых в том числе расскажут, как привлечь деньги в малый бизнес, о приемах ведения переговоров, продвижении бренда в соцсетях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На мастер-классах «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома!» горожанам расскажут, как зарегистрироваться в личном кабинете на сайте mos.ru, и покажут, как передавать показания приборов учета и записываться на прием в государственные учреждения. Регистрация на мастер-классы не требуется», — говорится в сообщении.

Семинар «Бизнес-планирование: путь предпринимателя шаг за шагом» пройдет во флагманском офисе «Мои документы» на Пресненской набережной 11 ноября в 18:30. 12 ноября с 19:00 до 21:00 в этом офисе состоится семинар «Маркетинг в социальных сетях (SMM)».

Тринадцатого ноября с 19:00 до 21:00 здесь проведут семинар «Growth Hacking. 10 механик взрывного маркетинга и продаж для малого и среднего бизнеса». 14 ноября с 12 до 17 часов – семинар «Черная риторика: побеждаю словом», с 19 до 21 часа – семинар «Два важных закона для начинающих рестораторов: как не получить блокировку счета по 115-ФЗ и все про онлайн-кассы (54-ФЗ)».

Кроме того, 16 ноября во флагманском офисе на Пресненской набережной в 12 часов начнется деловая игра FreshBiz. В 14:00 здесь пройдет тренинг «Первое впечатление — учимся начинать бизнес-переговоры». С 16 до 18 часов пройдет мастер-класс «Семь типичных ошибок при заключении сделок в бизнесе. Разбор кейсов».

Во флагманском офисе «Мои документы» на Новоясеневском проспекте 14 ноября в 19:00 начнется семинар «Как привлечь финансы в малый бизнес?». 16 ноября в 11:00 – 13:00 пройдет семинар «Правила коммуникации с контрагентом и проведения очных переговоров».

Расписание курсов компьютерной грамотности:

— 12 ноября с 15:00 до 16:00 — в центре госуслуг района Коньково (улица Академика Волгина, дом 25, корпус 1);

— 12 ноября с 15:00 до 16:00 — в центре госуслуг района Ломоносовский (улица Гарибальди, дом 6, корпус 1);

— 12 ноября с 12:00 до 14:00 — в центре госуслуг района Москворечье-Сабурово (Пролетарский проспект, дом 18);

— 12 ноября с 10:00 до 12:00 — в центре госуслуг района Пресненский (Большая Декабрьская улица, дом 13);

— 13 ноября с 14:00 до 17:00 — в центре госуслуг района Котловка (Нахимовский проспект, дом 25а);

— 13 ноября с 11:00 до 13:00 — в центре госуслуг района Мещанский (Слесарный переулок, дом 5);

— 13 ноября с 18:00 до 20:00 — в центре госуслуг района Бескудниковский и Восточное Дегунино (Дубнинская улица, дом 40а);

— 14 ноября с 15:00 до 16:00 — в центре госуслуг района Северное Бутово (Куликовская улица, дом 6);

— 14 ноября с 11:00 до 13:00 — в центре госуслуг района Чертаново Северное (Варшавское шоссе, дом 128, корпус 2);

— 15 ноября с 15:00 до 16:00 — в центре госуслуг района Академический (Новочеремушкинская улица, дом 23, корпус 5);

— 15 ноября с 11:00 до 13:00 — в центре госуслуг района Орехово-Борисово Северное (Ясеневая улица, дом 8).