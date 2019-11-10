РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. В подмосковной Балашихе согласно графику плановых отключений электроэнергии в ноябре, в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования, на Вешняковском шоссе и на улицах 1-й, 2-й и 3-й Просек будут отключать свет до 15 ноября, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

По данным в представленной таблице, ежедневные отключения электричества начались на улицах Вешняковское шоссе, а также 1-й,2-й и 3-й Просек с 6 ноября. Они продлятся до 15 ноября.

«Щелковский филиал балашихинского ПО АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания электросетевого оборудования в ноябре 2019 года. Проводится замена линейного провода в пролете опор», – говорится в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте АО «Мособлэнерго» в разделе «Плановые отключения», а также по телефону контакт-центра (495) 99-500-99.