РИАМО - 10 ноя. В Москве на Волгоградском проспекте столкнулись два автомобиля, в дорожной аварии пострадали три человека, обстоятельства происшествия выясняются, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«По адресу: Волгоградский проспект, дом 118, в 05:30 произошло столкновение двух транспортных средств, где трое пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.