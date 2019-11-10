РИАМО - 10 ноя. Станцию Кунцево, которая войдет в состав МЦД-1, благоустроили на 80%, в ходе работ также планируют привести скамейки и урны на станции к общему стилю, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На станции завершают замену покрытия платформ. В порядок привели фасады кассовых блоков.

«Сейчас активно ведется подготовка станций к запуску Московских центральных диаметров. По станции Кунцево работа по благоустройству завершена на 80%. Большая часть покрытия платформ уже заменена. В ближайшее время будут установлены стойки экстренной связи SOS и динамические табло», — сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Он добавил, что сейчас ежедневный пассажиропоток на станции Кунцево составляет более 8 тысяч человек. После запуска МЦД пассажиропоток на станции может превысить 13 тысяч человек.

На станции обновят навигацию. К общему стилю приведут скамейки и урны.

Инфраструктуру к запуску МЦД подготовят и на станциях метро. На пересадочных станциях подземки установят дополнительные автоматы по продаже билетов.

На платформах Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги, где нет турникетов, к запуску МЦД также установят более 200 валидаторов для оплаты проезда.

МЦД повысит транспортную доступность более чем для 400 тысяч жителей районов Кунцево, Можайский и Фили-Давыдково.

Первые Московские центральные диаметры планируют запустить в ноябре. МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский повысит транспортную доступность для 3,7 миллиона жителей столицы, более 45 районов Москвы, шести городов Подмосковья.