РИАМО - 10 ноя. В Москве и Подмосковье на предстоящей неделе ожидается теплая погода, в понедельник и вторник будет пасмурно и пройдут небольшие дожди, но уже со среды при переменной облачности осадков не предвидится, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник, вторник мы будем находиться в зоне влияния циклонической деятельности и связанных с ней атмосферных фронтов, поэтому будет пасмурно, тепло, не обойдется без небольших дождей. В понедельник ночью плюс 2-7 градусов, днем плюс 6-11 градусов. По-прежнему южный ветер 4-9 метров в секунду. Во вторник ночью плюс 3-8 градусов, днем тоже плюс 3-8 градусов. Там холодный фронт ненадолго проскочит, поэтому температуру несколько опустит, но все равно тепло», - сказал Тишковец.

Он отметил, что, начиная со среды и до конца недели, в Московском регионе погодой будет управлять северо-западное крыло азиатского антициклона. В эти дни при переменной облачности осадков не ожидается, кроме того, увеличится суточное колебание температуры.

«Ночью воздух будет выхолаживаться до около нулевых значений. Днем можно рассчитывать на плюс 4-9 градусов. В четверг даже, может быть, плюс 5-10 градусов. Очень хорошая, комфортная, теплая по ноябрьским меркам погода», - добавил Тишковец.