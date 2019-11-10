РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. Московский областной перинатальный центр материнства и детства в Балашихе 15 ноября проведет праздник, посвященный Международному дню недоношенных детей, мероприятие начнется в 13:00, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«День белых лепестков» – так еще называют Всемирный день недоношенных детей, подчеркивая особенную хрупкость и незащищенность малышей, которые торопились увидеть мир и появились на свет раньше срока. В Московском областном перинатальном центре в Балашихе этот праздник проводят с 2011 года.

«Пятнадцатого ноября в 13:00 в конференц-зале ждем наших выпускников и их родителей на празднике, посвященном Международному дню недоношенного ребенка. На мероприятие приглашены родители с малышами, которые родились в нашем центре раньше срока. Большинство из них появились на свет с массой менее 1 килограмма», – говорится в сообщении.

Встреча начнется в 12:00 в фойе. Праздник проведут по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №12.

Гостей ожидает специальная праздничная программа с выступлениями творческих коллективов, работой аниматоров и конкурсами, запуском воздушных шаров в небо и угощением.

Первое празднование Международного дня недоношенных детей состоялось в Вене в 2009 году. В этот день профессора университетской клиники Арнольд Поллак и Ангелика Бергер запустили в небо одновременно 500 белых шаров, соответственно числу недоношенных детей, которые родились в Вене в течение года.