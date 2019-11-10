РИАМО - 10 ноя. Московские привокзальные площади являются на сегодняшний день одними из самых безопасных мест в городе за счет видеонаблюдения, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2019 году российская столица вошла в число 40 лучших городов мира по уровню безопасности.

«Вообще все вокзалы были самыми криминальными точками города. Площадь трех вокзалов чего одна стоила - нелегальная торговля, мигранты и так далее, ужас, что было. Сегодня это достаточно чистые благоустроенные площади, одни из самых безопасных территорий города за счет видеонаблюдения, безопасности», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

На реализацию программы «Безопасный город» в бюджете столицы на ближайшие три года заложили порядка 134 миллиардов рублей, из которых около 50 миллиардов — на следующий год.