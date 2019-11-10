РИАМО - 10 ноя. В столице возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения мужчины на Ленинском проспекте, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, утром 9 ноября в службу «02» сообщили о ножевом ранении на Ленинском проспекте, 89.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина 1961 года рождения, неработающий, который нарядом скорой медпомощи доставлен в медучреждение и госпитализирован в реанимационное отделение с проникающим колото-резаным ранением груди», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело.