РИАМО - 10 ноя. Житель подмосковного Реутова Руслан Киселев стал победителем чемпионата мира по самбо, который проходит в Сеуле, столице Республики Корея, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.



«Самбист Руслан Киселев выиграл чемпионат мира в весовой категории до 100 килограмм. В финальном поединке спортсмен из России встретился с представителем Грузии Давидом Лориашвили. Со счетом 3:1 Киселев одержал над соперником волевую победу. Примечательно, что Руслан в свои 27 лет был дебютантом турнира», - говорится в сообщении.



Карьеру в большом спорте новоиспеченный чемпион начал в родном городе Реутов, где он и родился. Первым наставником Киселева стал Анатолий Викторович Артамонов, которого по праву считают основоположником спортивной секции самбо в муниципалитете. Тренер-преподаватель ушел из жизни в 2011 году, с тех пор проводятся ежегодные турниры его памяти.



Руслан Киселев - мастер спорта России по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо, чемпион России, двукратный победитель первенства Европы. В данный момент реутовчанин является воспитанником центра спорта и образования «Самбо-70» и тренируется под руководством Дмитрия Кабанова.