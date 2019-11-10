РИАМО - 10 ноя. В экоцентре «Битцевский лес» 12 ноября пройдут занятия кружка «Следопыт», всех желающих научат различать следы животных и узнавать птиц по голосам, сообщается на сайте «Мосприроды».

Посетителям в том числе расскажут о природе средней полосы России, повадках зверей и птиц.

«Темы занятий: «Следы животных на снегу», «Отчет об экспедиции «Следопыта» на ноябрьские праздники», «Основы работы с веревками и альпснаряжением», — говорится в сообщении.

Начало в 19:30. На занятия приглашают только посетителей старше 18 лет.