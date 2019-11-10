РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В Подольском родильном доме священник Александр Шахов провел молебен о здравии для всех желающих и причастил больных, он также освятил икону блаженной Матроны Московской, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском роддоме в субботу, 9 ноября, больные первого и второго гинекологических отделений собрались в молитвенной комнате, чтобы испросить помощи Господа, пречистой Богородицы и святых на скорейшее выздоровление. Молебен о здравии совершил клирик храма Воскресения Христова, священник Александр Шахов. После молебна все, кто желал и готовился, приступили к таинствам исповеди и причастия. Три больные еще не окрепли после операции, не смогли спуститься в молитвенную комнату, и Александр причастил их в палате», - говорится в сообщении.

По просьбе медсестры батюшка освятил икону блаженной Матроны Московской.

«Волонтеры «Милосердие – Подольск» в течение недели посещают больницу, помогают и беседуют с женщинами, разносят святую воду и православные книги. В субботу наши сестры подготавливают все необходимое для богослужения и помогают священникам»,- заключается в материале.