РИАМО - 10 ноя. В столице задержали подозреваемого в избиении мужчины на северо-востоке города, пострадавший скончался от полученных травм, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 7 ноября в больницу с улицы Летчика Бабушкина доставили безработного мужчину 1965 года рождения. Его госпитализировали в реанимационное отделение с телесными повреждениями.

«В 20:31 7 ноября в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что пострадавший, не приходя в сознание, скончался. Труп направлен в танатологическое отделение (морг) №6», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позже был задержан мужчина 1980 года рождения. Он был изобличен в том, что ранее на улице Летчика Бабушкина в ссоре несколько раз ударил в голову и туловище пострадавшего. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания подозреваемого.