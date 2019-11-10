РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. В Малаховском парке подмосковных Люберец в рамках проекта «Парковый спорт» провели показательные выступления по карате киокусинкай, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

Девятого ноября в Малаховском парке горокруга Люберцы прошло спортивно-развлекательное мероприятие «Парковый спорт».

«Спортивная часть мероприятия началась с показательного выступления по карате киокусинкай молодых воспитанников спортивного клуба «Медведь». Затем я и другой лидер «РосМолСпорт Московской области», Денис Шпигель, показали несколько силовых номеров, в которых надули до разрыва грелку и сломали черенок лопаты об плечо»,- сказал Агаджанян.

Он добавил, что после этого спортклуб «Медведь» провел для всех желающих тренировку с элементами карате, в которой участвовали представители «Молодой Гвардии» и молодежного парламента.

Во время мероприятия выступили певцы Ольга Барабанова и Олег Яковлев.