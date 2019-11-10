РИАМО - 10 ноя. В Москве на 31-ом километре внутренней стороны МКАД произошла авария с участием машины Lada и автомобиля, выполнявший дорожные работы на данном участке, в ДТП один человек погиб и два человека пострадали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«На 31-ом километре внутренней стороны МКАД в 08:15 автомобиль Lada столкнулся с автомобилем, который производил дорожные работы. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства аварии выясняются.

Движение на участке МКАД ограничено, пробка образовалась от Липецкой улицы до Варшавского шоссе.