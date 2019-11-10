РИАМО - 10 ноя. В воскресенье в столице должна была наступить климатическая зима, но из-за потепления зимняя погода придет в Москву в последней декаде ноября – после 20 ноября ожидаются сильные морозы до минус 20-15 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня у нас по всем канонам должна была наступить климатическая зима. Она естественно не наступит. И до предстоящей десятидневки этого тоже не произойдет. Я думаю, что она случится в последней декаде ноября», - сказал Тишковец.

Он отметил, что после 20 ноября ожидаются сильные морозы до минус 15-20 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что грядущая зима в Московском регионе может оказаться очень теплой – средняя температура будет превышать норму на 4 градуса. На синоптических картах такие аномалии обозначают вишневым цветом – можно сказать, что в регион придет «вишневая» зима.

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