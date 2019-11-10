РИАМО - 10 ноя. Утром в воскресенье на 31-ом километре МКАД столкнулись два автомобиля, движение на участке ограничено, образовалась пробка, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».
«МКАД, 31 километр, внутренняя сторона: авария с участием двух автомобилей. Движение по внутренней стороне осуществляется по 4 и 5 полосам», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают оперативные службы. На участке образовалась пробка. Движение серьезно затруднено по кольцевой автодороге от Липецкой улицы до Варшавского шоссе.
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