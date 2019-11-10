РИАМО - 10 ноя. Утро воскресенья в столице выдалось теплым, температура составила 5,7 градуса, атмосферное давление повышенное и составляет 753 миллиметра ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Воскресное утро встретило москвичей пасмурной, сырой, но теплой для этого времени года погодой. Температура воздуха повсеместно в городе оставалось положительной и на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, составила 5,7 градуса. На десятые доли градусов она отличалась и в других районах столицы. При десятибалльной облачности местами отмечалась морось», — говорится в сообщении.

Средняя скорость южного ветра составляет 1-3 метров в секунду, порывы достигали 7 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное – 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 90%.