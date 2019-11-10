РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. Представители Общероссийского народного фронта с рабочим визитом посетили территорию зоны отдыха «Малаховское озеро» в подмосковных Люберцах, они порекомендовали посадить там новые деревья и вылечить старые, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) с рабочим визитом посетили территорию благоустройства зоны отдыха «Малаховское озеро». Они встретились с членами рабочей группы, которая состоит из активных жителей Малаховки. Совместно с ними участники ОНФ прогулялись по территории будущей зоны отдыха, на которой сейчас ведутся работы по благоустройству.

«В лесопарковой зоне необходимо провести реабилитационные мероприятия. Это лечение деревьев, компенсационные высадки, восстановление почвы. Посадку саженцев можно выполнить, к примеру, в рамках экоакции. Хотя отмечу, что здесь много молодой поросли, деревья хорошо размножаются самосевным образом», - сказал представитель регионального отделения ОНФ Антон Хлынов.

Также в качестве рекомендации он попросил власти Люберец как можно больше взаимодействовать с местными жителями.

«То, что на официальном сайте администрации размещена концепция благоустройства территории, это хорошо, но все же надо чаще встречаться с людьми и спрашивать их мнение о каждом этапе работ», - подчеркнул Хлынов.

Никаких капитальных объектов на землях лесного фонда не построят. Здесь обустроят пешеходные дорожки, установят лавочки и фонари.

Все полученные рекомендации представителей ОНФ вынесут на обсуждение рабочей группы.