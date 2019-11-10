РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков поздравили полицейских с профессиональным праздником и пожелали успехов в борьбе с преступностью, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Как отмечается в материале, сотрудники УМВД России по Подольску подошли к своему очередному профессиональному празднику с заметными достижениями. За 9 месяцев в округе было зафиксировано заметное снижение фактов умышленного причинения вреда здоровью, краж, преступлений против личности. Растет раскрываемость тяжких преступлений, и особыми успехами отличаются в этой работе второй и четвертый городские, Климовский и Львовский отделы полиции. Более 1 тысячи человек, нарушавших миграционное законодательство, были привлечены к ответственности и выдворены за пределы страны.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел РФ! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Этот праздник давно стал всенародным как символ уважения к лучшим традициям служения Отечеству, его народу и закону. В день профессионального праздника примите слова искренней благодарности за плодотворный результативный труд, верность долгу, напряженную службу, которую вы несете, опираясь на лучшие традиции Подольского управления внутренних дел, его руководителей»,- говорится в поздравлении.

В материале поясняется, что особую признательность Пестов и Машков выражают ветеранам подольской милиции за глубокую порядочность, общественную активность и высокую ответственность. Коллективу УМВД России по городскому округу Подольск пожелали новых профессиональных успехов, движения вперед, доброго здоровья, выдержки, успехов в борьбе с преступностью, а семьям – счастья, мира и благополучия.