РИАМО – 10 ноя. МС Дима Еж (Дмитрий Ежиков) рассказал об обстоятельствах смерти своего друга Павла Пичугина, также известного как Паша Фейсконтроль, сообщает телеканал «360».

О смерти известнейшего фейсконтрольщика Москвы Пичугина СМИ сообщили накануне.

«Мы сами в шоке. Узнали только несколько часов назад. Пытаемся разобраться, как все происходило. Но точно он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала», — сказал Ежиков.

Он отметил, что пока рано называть точные причины смерти. Но врачи сказали, есть подозрение на тромбоз. Недавно Пичугину делали операцию на колене.

Ежиков добавил, что его друг умер не от остановки сердца.

Паша Фейсконтроль получил известность в нулевых, работая в дорогих и модных клубах столицы. Также он стал героем песни группы «Дискотека Авария» и Dj Smash.