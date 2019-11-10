РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 ноя. Сотрудники ГИБДД в Королеве перешли на усиленный режим несения службы из-за частых ДТП, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

На сегодняшний день на территории города зафиксирован рост наездов на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов.

«В связи с этим, сотрудники ГИБДД в Королеве перешли на усиленный режим несения службы. Такие меры нацелены на снижение числа пострадавших пешеходов всех возрастов», - сказал Адамов.

Особое внимание будет уделяться невыполнению водителями требований уступить дорогу пешеходам, нарушению правил остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода, переходу на запрещающий сигнал светофора, переходу проезжей части в неустановленном месте.

Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей, поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится.