РИАМО - 10 ноя. В подмосковном Богородском городском округе нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 11:30 от оперативного дежурного ЕДДС Богородского городского округа поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной в районе деревни Соколово.

«Выставлена охрана силами ОМВД городского округа. 9 ноября боеприпас изъят для дальнейшего уничтожения силами Ногинского СЦ», - говорится в сообщении.