РИАМО – 10 ноя. Подросток бросился спасать своих кошек из горящего дома и погиб, трагедия произошла в СНТ Электростали 9 ноября, сообщает «Московский Комсомолец».

Огонь вспыхнул около 14:00. По словам соседей, был хлопок, потом резко вспыхнуло пламя и быстро охватило дом.

«Отец, мать (местная жительница, работает механиком холодильного оборудования) и их 15-летний сын успели спастись и выбежали на улицу. Но подросток неожиданно вспомнил, что в огне остались его любимые кошки, и бросился в дом. Этот порыв стоил школьнику жизни», — говорится в сообщении.

Предварительно, пожар произошел из-за взрыва газового баллона.