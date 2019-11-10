РИАМО - 10 ноя. Свыше 3 тысяч человек эвакуировали из четырех супермаркетов «Лента» в Подмосковье после сообщения о минировании одного из 44-х магазинов, находящиеся в регионе, остальные помещения были проверены без эвакуации людей, угроза взрыва не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 19:00 от оперативного дежурного ГУ МВД по Московской области поступили сообщения о том, что в головной офис компании «Лента» в Санкт-Петербурге поступил анонимный звонок с угрозой минирования одного из 44-х супермаркетов этой организации, расположенных на территории Московской области.

«В связи со сложившейся обстановкой организовано взаимодействие ГУ МВД по Московской области и УФСБ по Московской области. Проводилась эвакуация посетителей в четырех супермаркетах «Лента» городских округов Солнечногорск, Коломенский, Луховицы, Сергиево-Посадский. Всего эвакуировано 3097 человек. В остальных 40 магазинах «Лента» силами МВД и ФСБ проведена проверка помещений без эвакуации посетителей, а также инструктаж администрации и персонала на предмет усиления бдительности», - говорится в сообщении.

По состоянию на 23:00 все объекты проверены. Сообщения о минировании не подтвердились. Всего привлекалось 73 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 человек и 6 единиц техники.