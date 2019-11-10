РИАМО - 10 ноя. Загоревшееся производственно-складское помещение в подмосковном Реутове тушили свыше 80 пожарных, возгорание ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

9 ноября в 12:27 от очевидца поступило сообщение о пожаре на производственно-складском помещении по адресу: городской округ Реутов, улица Транспортная, дом 12.

«В 13:48 – локализация пожара на площади 1 тысяча квадратных метров. В 14:22 – ликвидация открытого горения. В 21:28 – ликвидация последствий пожара. На момент пожара в производственно-складском здании людей не было. Эвакуировались из административного здания самостоятельно до прибытия пожарных подразделений 26 человек. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 25 единиц техники и 83 человека.