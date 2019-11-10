РИАМО - 10 ноя. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти небольшой дождь, температура воздуха днем прогреется до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 10-12, по области 7-12 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что в столичном регионе будет пасмурно, влажно и довольно тепло. Атмосферное давление повышенное, кислородный режим неблагоприятный - содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы. Для метеочувствительных людей такую погоду можно назвать неблагоприятной с высоким биотропным индексом, что может вызывать погодообусловленные обострения и ухудшения самочувствия.

Негативное влияние такой погоды может отмечаться при хронической дыхательной и сердечной недостаточности, при ишемической болезни сердца, сосудистых нарушениях. Возможны обострения, ухудшения самочувствия при хронической патологии опорно-двигательного аппарата.

«Осенняя влажно-дискомфортная погода - частый спутник хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также причина роста простудных и острых респираторных болезней. Профилактические мероприятия, тренировка и закаливание организма, комплексная поддерживающая терапия, особенно медикаментозная по рекомендации врача, поможет легче переносить капризы осени», - добавляют специалисты.