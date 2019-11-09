РИАМО - 9 ноя. В Израиле прошел первый в истории страны этап чемпионата мира по пляжному волейболу, подмосковные спортсменки завоевали бронзу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковные спортсменки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева сумели забраться на третью ступень пьедестала почета международных состязаний в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что для волейболисток это далеко не первые награды по ходу этого сезона.

«В начале сентября пара выиграла бронзовые медали Кубка России. Александра и Екатерина уже довольно долго выступают вместе и всегда демонстрируют высокие спортивные результаты. Поздравляю волейболисток с заслуженными наградами», - заключил министр.