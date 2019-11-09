РИАМО - 9 ноя. Для строительства тоннелей восточного участка Большой кольцевой линии метро применят тоннелепроходческие комплексы (ТПМК) диаметром 6 и 10 метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Участок от станции «Текстильщики» до переходной камеры за станцией «Кленовый бульвар» будет построен в двухпутном исполнении при помощи двух 10-метровых ТПМК», - сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Он уточнил, что проходку от «Нагатинского затона» до переходной камеры за станцией «Кленовый бульвар» будет выполнять китайский подрядчик CRCC при помощи ТПМК «Победа».

На участке между станциями «Текстильщики», «Печатники» и «Нагатинский затон» будет задействован тоннелепроходческий щит «Виктория», который ранее построил двухпутный тоннель Некрасовской линии метро от «Окской» до «Нижегородской».

При помощи 6-метровых ТПМК уже построена первая часть перегона с однопутными тоннелями между станцией «Текстильщики» и «Нижегородская», к строительству второй части, от стартового котлована до станции «Текстильщики», планируется приступить в ближайшее время.

Также однопутные тоннели будут возведены от переходной камеры за станцией «Кленовый бульвар» до тупиков возле станции «Каширская».

Решение о сооружении двухпутного перегонного тоннеля при помощи 10-метровых ТПМК на восточном участке Большого кольца является оптимальным. Это позволит обойтись без строительства притоннельных сооружений и вентиляционных шахт. Не придется создавать новые стройплощадки, к тому же рядом находится музей-заповедник «Коломенское».

Строительство БКЛ является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Только для проходки тоннелей одновременно используется 14 щитов, включая один щит диаметром 10 метров.

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