РИАМО – 9 ноя. Президент России Владимир Путин призвал создать максимальную свободу для тех, кто запускает стартапы в области искусственного интеллекта, также следует создать эффективный и комфортный механизм венчурного финансирования проектов, сообщает РИА Новости.

«Как и выход в космос, это шаг в неизведанное, особенно это касается развития так называемого сильного искусственного интеллекта, который может стать фундаментом и прорывом всей цивилизации», - сказал Путин на конференции по искусственному интеллекту.

Он отметил, что это смелый вызов для талантливых и увлеченных людей. Им нужно обеспечить максимальную свободу для творчества и деловой инициативы, создать хорошие условия каждому, кто рискует, выводит на рынок прорывные продукты. Люди должны быть уверены в том, что они нужны государству и получат поддержку от него.

Путин добавил, что следует создать эффективный и комфортный механизм венчурного финансирования проектов.