РИАМО – 9 ноя. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что важно найти баланс между раскрытием информации и правами людей на защиту персональных данных, он также напомнил, что для больших данных необходимо создавать облачные платформы и обеспечивать к ним доступ российского бизнеса, сообщает в субботу ТАСС.

«Мы хорошо понимаем, что грань очень тонкая. Нужно найти баланс между максимальным раскрытием информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что эта защита должна быть обеспечена», — сказал Путин на конференции Artificial Intelligence Journey.

Он добавил, что для больших данных важно создавать программное обеспечение и облачные платформы, расширять доступ к ним для российского бизнеса.