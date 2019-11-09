РИАМО - 9 ноя. В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве, он получил от жительницы столицы 1 миллион рублей, взамен пообещав помочь ей построить успешный бизнес, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В полицию с заявлением обратилась 41-летняя москвичка. Потерпевшая сообщила, что познакомилась в интернете с гражданином, которому для развития бизнеса требовался инвестор. Мужчина рассказал, что у него имеются знакомства с зарубежными поставщиками одежды известных брендов и на этом можно построить успешный бизнес. Женщина встретилась с незнакомцем и передала ему принадлежащие ей денежные средства с условием возврата», — говорится в сообщении.

После того, как мужчина получил деньги, он перестал выходить на связь. В итоге подозреваемого задержали, им оказался 46-летний житель Подмосковья. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские выясняют, не замешан ли мужчина в других преступлениях.