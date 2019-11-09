РИАМО - 9 ноя. В дачном доме в подмосковной Электростали произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, на месте работали 11 спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 14:03 в оперативно-дежурную смену ЦУКС сообщили о пожаре в дачном доме в СНТ «Северное», участок 2.

«Есть пострадавший. 17:06 - ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

На месте работали три единицы техники и 11 человек.