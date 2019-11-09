РИАМО – 9 ноя. В Москве в течение пяти лет планируют завершить работы по благоустройству Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, расположенного на территории Спасо-Андроникова монастыря, сообщает ТАСС.

«Спасо-Андроников монастырь дает уникальный симбиоз с нашим музеем, поскольку обеспечивает и развитие музея, и сохранение уникальной коллекции, и качество жизни москвичей в этом районе. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении. Наши планы на ближайшие пять лет - качественное развитие этого музейного пространства», — сказал журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Мединский отметил, что планируется в том числе отреставрировать Спасский собор, в котором сохранились росписи знаменитого иконописца. А в усадьбе Хрящева-Шелапутиных на Андроньевской площади создадут музейное пространство. За 3-4 года усадьбу собираются превратить в популярнейшую часть музея. Благоустроят и территорию возле комплекса.

В музее сделают театрально-концертный зал, пространства для проведения периодических выставок, лекционные залы и многое другое. Сейчас культурный объект посещают более 100 тысяч человек в год, а после окончания всех работ это число может вырасти в два-три раза, отметил директор музея Михаил Миндлин.