РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. В деревне Марусино подмосковных Люберец водитель маршрутки врезался в дорожный знак на перекрестке, сообщается в Instagram-аккаунте «mylubertsy».

«Водитель люберецкой маршрутки с госномером М087АО750 приехал сам за рулем из Котельников в (деревню - ред.) Марусино, и остановил его только столб», - говорится в сообщении.

К посту прикреплена видеозапись, на которой молодой человек разговаривает с водителем после столкновения с дорожным знаком. Судя по видео, водитель нетрезв.

Получить оперативный комментарий ГИБДД по поводу данного ДТП на момент публикации не удалось.