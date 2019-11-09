РИАМО - 9 ноя. В немецком городе Дюссельдорф с 18 по 21 ноября пройдет одна из ведущих выставок медицинского оборудования Medica - 2019, в ней примут участие компании из Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Столичные компании участвуют в выставке уже второй раз подряд. Свою продукцию они представляют под единым брендом «Сделано в Москве». На выставку из столицы поедут 24 организации, они презентуют 60 передовых разработок в области высокотехнологичного оборудования, эстетической медицины, фармацевтики и так далее.

«Медицинский и фармацевтический экспорт Москвы играет важную роль в экономике столицы и демонстрирует спрос на нашу продукцию за рубежом. Только за первые восемь месяцев 2019 года он вырос на 15,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 211,9 миллиона долларов США. Темп роста экспорта в Германию еще выше — 113%», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Столичные компании презентуют специальный лазер для хирургии и эстетических процедур. Он дешевле и качественные аналогов. Также гости увидят антропоморфного робота-симулятора, который реалистично демонстрирует симптомы инсульта, мобильные установки для обеззараживания помещений.

В прошлом году на выставке была представлена продукция 20 московских производителей. Шесть из них заключили девять контрактов.